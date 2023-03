Hospitais privados propõem novo subsídio aos enfermeiros

Inês Malhado Hoje às 13:53 Facebook

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) adiantou, esta segunda-feira, que propôs ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) a atribuição de um subsidio mensal aos enfermeiros com horários desfasados flexíveis.

Num comunicado enviado às redações, a APHP avançou que, no âmbito da contratação coletiva, enviou uma nova proposta ao SEP no início da semana passada, estando em cima da mesa "a atribuição de um subsidio mensal aos enfermeiros com horários desfasados flexíveis". Recorde-se que as negociações entre a APHP - entidade que abrange cerca de 4200 enfermeiros que exercem funções nas 75 unidades de saúde dos grupos privados Cuf, Luz e Lusíadas - e o SEP estão a decorrer desde outubro do ano passado.

Anteriormente, a APHP já tinha avançado com uma proposta dos aumentos salariais de 6% para o enfermeiro de ingresso, na ordem dos 60 euros por mês, e de 55 euros para cada uma das restantes categorias, bem como um subsídio de alimentação de seis euros. A APHP referiu ainda que outras matérias estão a ser negociadas, nomeadamente o pagamento suplementar das chamadas "horas penosas", trabalhadas em noites, nos fins de semana e feriados, mas não avançou números.

"O SEP enviou entretanto um comunicado aos seus associados, referindo que a proposta ainda é insuficiente mas desconhece-se qualquer contraproposta do seu lado", pode ler-se na nota.

Citado na nota, o presidente da APHP, Óscar Gaspar, confirmou que houve uma nova proposta para os enfermeiros, aguardando, por agora, uma contraproposta do sindicato. No entanto, o representante atentou que o final de março aproxima-se, pelo que, "nas próximas semanas tem que haver uma decisão sobre acordo ou não acordo relativamente ao ano de 2023". Alerta ainda que "ninguém compreenderia o arrastar das negociações, nem esta indefinição é positiva para nenhuma das partes sabendo-se que, para mais, os enfermeiros têm vindo a ser valorizados nos hospitais privados".

Os enfermeiros do setor privado cumpriram pela primeira vez um dia greve este mês, reclamando a implementação das 35 horas semanais e a regulação dos horários de trabalho, um acréscimo remuneratório mensal para quem trabalha por turnos e o pagamento do regime de prevenção. Além disso, reivindicam o aumento da compensação das"horas penosas" trabalhadas à noite, nos fins de semana e feriados, assim como um aumento salarial de 10% para todos os enfermeiros e do subsídio de refeição para 8,10 euros, e 25 dias úteis de férias por ano. Na área metropolitana de Lisboa, o grupo Cuf foi o mais afetado e no hospital Lusíadas no Porto foram adiadas centenas de cirurgias.