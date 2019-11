Hospitais públicos têm mais de metade dos médicos sem exclusividade

Ana Gaspar Hoje às 07:45 Facebook

Dos 13052 especialistas do setor empresarial do Estado, 5604 trabalham no regime de exclusividade. Ordem dos Médicos admite dedicação exclusiva voluntária para chefes de serviço, a Federação Nacional dos Médicos quer que seja obrigatória.

A falta de médicos nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a causar cada vez mais constrangimentos nos cuidados aos doentes, chegando mesmo a fechar serviços. Uma das soluções apontadas para resolver este problema é voltar a permitir a dedicação exclusiva aos especialistas, o que significa trabalhar mais horas mas receber mais.

De acordo com a Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), em junho de 2019, dos 13 052 médicos a trabalhar no setor empresarial do Estado (sem contar com os internos nem com os que estão nas parcerias público-privadas), só 5604 (42,9%%) trabalhavam com este regime.

