Hugo Mendes reconhece que errou ao sugerir mudança de voo de Marcelo

O ex-secretário de Estado das Infraestruturas reconheceu, na comissão parlamentar de inquérito (CPI) da TAP, que não devia ter enviado um e-mail à ex-CEO da empresa a sugerir que se alterasse a data de um voo no qual embarcaria o presidente da República. Ainda assim, Hugo Mendes negou que essa "opinião infeliz" fosse uma ordem a Christine Ourmières-Widener. Também garantiu sempre ter tido uma boa relação com o ministério das Finanças no âmbito da gestão da TAP.

"Naturalmente, penalizo-me pelo comentário que partilhei com a ex-CEO sobre o sr. presidente da República", afirmou, esta quarta-feira, o antigo governante. No entanto, assegurou que apenas pretendeu "sinalizar" um ponto de vista.

"Limitei-me a partilhar uma opinião", vincou Hugo Mendes. "Ela foi, sem dúvida, infeliz, mas eu não dei nenhuma instrução. Na relação de respeito que tinha com a ex-CEO, uma opinião minha era isso mesmo, e ela sabia-o: uma opinião para ser tida em conta se não causasse dano à empresa, o que caberia a ela própria avaliar", considerou.

Hugo Mendes garantiu que Christine Ourmières-Widener esteve em sintonia com ele durante esse episódio. "Tanto a ex-CEO sabia que [esse e-mail] não era uma instrução que tomou a decisão que entendeu ser melhor, na esfera da sua autonomia", frisou.

Ourmières-Widener, recorde-se, acabou por não seguir a vontade do ex-secretário de Estado e manteve a data do voo, ocorrido em março de 2022. Tratava-se de um voo que partia de Moçambique, país onde, nessa altura, Marcelo Rebelo de Sousa se encontrava em visita oficial.

O ex-secretário de Estado justificou que o seu e-mail tinha o objetivo de "sinalizar, com alguém com quem tinha uma relação profissional de confiança, o apoio que o sr. presidente da República deu à difícil decisão do Governo de resgatar a TAP em 2020".

Hugo Mendes lembrou, contudo, que o contacto não partiu dele e sim da ex-CEO, que lhe enviou um e-mail "a expressar uma dúvida". Apesar disso, voltou a garantir que se arrepende do teor da sua mensagem: "Reconheço que não devia ter emitido nem partilhado aquela opinião, tanto no seu conteúdo como na forma", reforçou.

Antes da audição, os partidos procederam à votação de vários requerimentos. Um deles apresentado pelo PSD, visava convencer a CPI a enviar, ao Ministério Público, as declarações feitas em sede da comissão pelo ministro João Galamba. A CPI chumbou-a, tendo os sociais-democratas anunciado que farão a queixa à mesma junto da referida entidade. Também foi chumbada uma nova audição a Galamba.

Esta quinta-feira é ouvido Pedro Nuno Santos. O atual ministro das Finanças, Fernando Medina, fala à comissão de inquérito na sexta.