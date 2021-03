Igreja retoma missas a 15 de março mas impõe exceções para a Páscoa

Francisco Pedro Hoje às 20:08 Facebook

A Conferência Episcopal Portuguesa anunciou esta quinta-feira que as missas com a presença física dos fiéis vão ser retomadas a partir do próximo dia 15 de março e devem realizar-se de acordo com as regras de segurança sanitárias que já estavam em vigor antes deste último confinamento.

Para as celebrações da Páscoa, os bispos pedem aos sacerdotes que evitem "as procissões procissões e outras expressões da piedade popular, como as visitas pascais e a saída simbólica de cruzes, de modo a evitar riscos para a saúde pública".