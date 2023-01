IL pede eleições, Costa diz que Direita "nem na censura ao Governo se entende"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 15:24 Facebook

O líder da IL afirmou, no Parlamento, que o partido apresentou uma moção de censura ao Governo por este se ter tornado "uma fonte de instabilidade". João Cotrim Figueiredo acusou o Executivo de "incompetência" na gestão da economia, denunciando também o "colapso" dos serviços públicos. Na resposta, o primeiro-ministro referiu-se repetidamente a Cotrim como "líder demissionário" e atirou: a Direita não é alternativa, porque "nem na censura ao Governo se consegue entender".

Cotrim garantiu que a IL não apresentou a moção de censura "de ânimo leve", ainda que esta tenha chumbo garantido devido à maioria absoluta do PS. O deputado sublinhou que a moção "já não é apenas uma crítica ao Governo para que mude de políticas, é um apelo a este Parlamento e ao país para que mude de Governo".

"É exatamente por termos enormes desafios e por enfrentarmos enormes incertezas que é irresponsável manter este Governo em funções um dia a mais que seja", considerou Cotrim. Garantindo que a IL está "preparada" para ir a eleições, criticou o PSD - embora sem nomear o partido - por ter optado por se abster na moção com base em "cálculos eleitorais" e "à espera de que os astros se alinhem".

A maior crítica dos liberais ao Governo prendeu-se com a "enorme incompetência" na gestão da economia. Frisando que o PIB per capita nacional passou, entre 2000 e 2022, de 85% para 74% da média da União Europeia, Cotrim Figueiredo atirou: "Se isto, na visão do PS, é convergir, vou ali e já venho".

O líder cessante da IL vincou que, também no que toca ao indicador do PIB per capita, Portugal tem sido sucessivamente "ultrapassado" pelos países do Leste. Também denunciou a emigração "em massa" dos jovens: "Que não haja dúvidas, a trajetória da economia é divergente porque o Governo é incompetente", vincou.

Cotrim criticou ainda a "arrogância" e o "rolo compressor" da maioria absoluta, lembrando que, na atual legislatura, o PS já chumbou 21 pedidos de audições parlamentares. A esse respeito, censurou a "sucessão de casos" no Executivo e avisou: "Vamos ver se a nova secretária de Estado da Agricultura não se vai transformar em mais um". Esta quinta-feira foi noticiado que a recém-empossada Carla Alves tem as contas arrestadas devido a um processo do marido.

Costa: "Na rua ninguém me pergunta se A ou B é secretário de Estado"

Na resposta, o primeiro-ministro lembrou repetidamente o facto de Cotrim estar de saída da presidência dos liberais. Dirigindo-se-lhe como "líder demissionário", acusou-o de "pretender despedir-se da liderança da IL derrubando o Governo legítimo de Portugal", recebendo palmas da bancada do PS.

Numa referência implícita aos casos que assolam o Executivo, António Costa insistiu que, mais do que "as vicissitudes pessoais" ou os "ajustamentos orgânicos", o que importa é a "estabilidade das políticas", que disse manter-se. Mas, por muita turbulência que o Governo atravesse, o primeiro-ministro mostrou-se confiante de que o PS continuará firme no poder.

"Há uma alternativa mais estável do que a que oferece o atual Governo? A resposta está previamente anunciada porque, como sabemos, nem na censura ao Governo a Direita se consegue entender", atirou Costa, aludindo à abstenção do PSD.

Ao argumento dos casos no Executivo, Costa respondeu que está concentrado nos "problemas que verdadeiramente contam", como o combate à inflação: "Até hoje, nunca fui interpelado na rua por nenhum cidadão a perguntar se A ou B era ou não era secretário de Estado, se C ou D tinha deixado de ser secretário de Estado", argumentou.

Pelo PSD, coube a João Moura justificar a abstenção social-democrata à moção de censura. "Um partido com responsabilidade não pede eleições de ano a ano". Para o deputado, este "não é o tempo de haver as terceiras eleições em três anos", mas sim de o Governo "regressar ao país real e governar".

A moção de censura da IL foi a segunda que o Governo enfrentou em nove meses de funções, depois da do Chega em julho. Dada a maioria absoluta do PS, o chumbo está garantido. Os liberais e o Chega, os únicos que votarão a favor da moção, têm criticado a decisão do PSD de se abster. À Esquerda, o BE vai abster-se e o PCP vai votar contra.