Imposto fez baixar a venda das bebidas mais açucaradas em 38%

Entre 2017 e 2022, o imposto especial sobre as bebidas açucaradas rendeu cerca de 367 milhões de euros ao Estado. A receita reverte anualmente para o Serviço Nacional de Saúde. As bebidas mais açucaradas, e mais taxadas, perderam 38% de quota de mercado neste período.

Faz hoje seis anos que o chamado "imposto coca-cola" entrou em vigor, com o objetivo de reduzir o consumo de refrigerantes e outras bebidas com açúcar e, a médio e longo prazo, contribuir para diminuir o excesso de peso, a obesidade e as doenças que daí advêm.

Em 2017, o imposto rendeu 71,4 milhões de euros e no ano seguinte atingiu o valor mais alto de sempre (74 milhões). Em 2019, foram introduzidos novos escalões de taxação para incentivar as empresas a reduzir mais o açúcar e os ajustes fizeram baixar a receita para os 63,6 milhões de euros. Em 2020 e 2021, anos de pandemia, com longos períodos de isolamento social, o imposto rendeu 52,2 milhões de euros e 50,7 milhões, respetivamente. No ano passado, segundo dados do Ministério da Saúde, voltou a subir para os 54,9 milhões, o que estará relacionado com a normalização do quotidiano, analisa Margarida Tavares, secretária de Estado da Promoção da Saúde.