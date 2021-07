"Impraticável": hotéis e restaurantes duvidam da medida do Governo

Mariana Sousa Lopes e Rui Abreu Hoje às 20:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Representante da hotelaria no Algarve considera que a nova medida para os setor é "um exagero desnecessário". "Não podemos ser polícias uns dos outros", diz Elidérico Viegas.

O governo anunciou, esta quinta-feira, após a reunião do Conselho de Ministros que a partir das 15.30 horas do próximo sábado será necessário apresentar um certificado digital covid-19 ou um teste negativo para se frequentar hotéis, em todo o país, e o interior de restaurantes nos concelhos de risco elevado (27) e muito elevado (33), onde se incluem Porto e Lisboa.

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, criticou a medida, em declarações à TVI24, considerando que "aumentar as restrições não promove nenhum desenvolvimento". "Não estávamos à espera de uma medida desta natureza", confessou.

Para o presidente da associação, trata-se de uma transferência de "responsabilidades" que não pertencem aos funcionários dos hotéis, mas sim às "forças de segurança". Lamentou que o governo não tenha tido a capacidade de "retardar esta medida uma vez que é perfeitamente impraticável".

"Um verdadeiro pesadelo"

Daniel Serra, presidente da associação PRO.VAR, também à TVI 24, criticou a mesma medida que vai abranger também a restauração, à sexta-feira durante os jantares e aos fins de semana, nos concelhos de risco elevado e muito elevado. O representante demonstrou-se desiludido com a decisão do executivo de António Costa. "O que inicialmente parecia uma excelente notícia, passou a ser um verdadeiro pesadelo". "Foi além do expectável", disse, uma vez que o esperado era que a medida apenas se aplicasse em concelhos de risco muito elevado.

PUB

Quanto aos impactos que a medida possa ter na restauração, Daniel Serra antevê que seja "uma confusão" e teme os seus efeitos práticos. "Enquanto toda a gente não perceber bem as regras, vai afastar muito clientes", assegura.

"Parece policiamento"

No centro do Porto, a medida é recebida com apreensão. Jaime Barros, um dos proprietários do Restaurante Celta Endovélico, tem dúvidas sobre a sua execução "Não sei como posso exigir a alguém que entra porta dentro um certificado, um teste. Como é que vou conseguir? Vou ter de ter uma pessoa para fazer isso a todos os clientes, é incomportável", disse ao JN pouco tempo depois do anúncio do Governo. A solução que encontra é trabalhar apenas com a esplanada e continuar a cumprir todas as regras impostas, desde máscaras ao distanciamento entre mesas.

No restaurante chinês King-Long, uma das colaboradores, Emília Chow, partilha da mesma opinião, apontando a falta de pessoal e a necessidade de passar a existir um funcionário apenas para a verificação da documentação. "Qual é o restaurante que vai conseguir colocar um funcionário à porta para pedir certificado digital e teste. Parece que está a fazer uma ação de policiamento", desabafou.

Ambos consideram que estas medidas vão afastar os clientes dos restaurantes. E Jaime Barros até vai mais longe: "parece que é tudo feito em cima do joelho, que não há preparação, nada é prevenido. Tudo é feito a posteriori, a reagir".

Mais otimista está a chefe de sala do Restaurante Ginjal, Susana Silva. "Temos de pensar na saúde pública, tendo em conta que os números têm vindo a aumentar. Acho que as medidas são justas". O restaurante trabalha maioritariamente ao almoço com o público português, que tem estado em teletrabalho, e à noite essencialmente com turistas, pelo que a redução de clientes já é sentida há muito tempo.

No caso do Restaurante Ginjal, Susana Silva acredita que a medida será exequível. "Nós temos sempre um funcionário que está a porta a receber os clientes, vamos fazer o possível para que corra tudo dentro da normalidade e para que o nosso serviço continue a ser positivo ".

Susana Silva acredita que a medida "transmite ao consumidor uma certa confiança, que acho que é o que está em falta hoje em dia. Vemos aí umas esplanadas cheias e acho que há uma falsa segurança de que quando estamos ao ar livre estamos mais seguros, mas não é bem assim."

Os teste negativos à covid-19 podem ser de quatro tipos: PCR (realizado até 72 horas antes), antigénio (realizado até 48 horas antes), e os autotestes, realizados perante o proprietário do estabelecimento (no momento, à porta do restaurante) ou atestado por um profissional de saúde (24 horas antes).