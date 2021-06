Incidência e R(t) aumentam no 12.º dia sem mortes por covid

Portugal registou esta sexta-feira o 12.º dia sem mortes associadas à covid-19. Nas últimas 24 horas, 430 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Internados voltaram a subir.

Depois de, na passada sexta-feira, 28 de maio, ter contabilizado 598 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 430 infetados. Desde o início da pandemia, é o 12.º dia sem vítimas mortais.

Face ao boletim de ontem, que registou 769 novos casos e três óbitos, a tendência é de descida, com menos 339 infetados.

Até agora, morreram 17.029 pessoas, mais de 851 mil contraíram a doença e 810.959 recuperaram, 300 delas nas últimas 24 horas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica ainda que existem, neste momento, 23.473 casos ativos em território nacional, mais 130 do que ontem.

LVT com mais de metade dos novos casos

Dos casos positivos, 217 são em Lisboa e Vale do Tejo, 132 no Norte, 20 no Centro, 16 no Alentejo, 11 no Algarve, oito na Madeira e 26 nos Açores.

O número de hospitalizações cresceu para um total de 267, mais 13 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 53 pessoas, mais uma face ao boletim anterior.

Incidência quase nos 70 casos por 100 mil habitantes a nível nacional

Os indicadores da matriz de risco colocam Portugal na "zona amarela" de risco: a incidência passou de 66,4 para 69,8 casos por 100 mil habitantes.

A taxa de transmissibilidade (o chamado Rt) nacional é, agora, de 1,08. Valor que sobe para 1,10 no continente.