Segundo dia consecutivo com mais de 700 casos de covid-19

Rita Neves Costa Hoje às 14:05, atualizado às 15:30

Portugal reportou, esta quinta-feira, três mortes e 769 novos casos de covid-19.

Depois de, na passada quinta-feira, 27 de maio, ter contabilizado 572 casos de infeção por SARS-CoV-2, o país regista hoje 769 infetados.

Este é o segundo dia consecutivo em que o país supera os 700 novos casos de covid-19 - ontem, quarta-feira, tinham sido 724.

As regiões com mais novas infeções são Lisboa Vale do Tejo (385) e Norte (240). O Centro tem 54 novos casos, o Algarve regista 36 e o Alentejo tem 12. Quanto às ilhas, os Açores contabilizam 30 novos infetados, já a Madeira apresenta 12 casos em 24 horas.

De acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), foram registados mais 378 casos ativos do novo coronavírus. No total, 23 343 pessoas são consideradas "casos ativos" de covid-19 em Portugal.

Os números continuam a descer nos hospitais portugueses. Há menos dez pessoas internadas (num total de 254 doentes) e menos uma pessoa nas unidades de cuidados intensivos (num total de 52).

As vítimas mortais registadas esta quinta-feira, duas residiam em Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Centro.

Quanto às faixas etárias em que foram assinaladas as mortes, um homem tinha entre 30 e 39 anos, uma mulher tinha entre 60 e 69 anos e uma mulher tinha entre 70 e 79 anos.

Desde o início da pandemia em Portugal, 810 659 pessoas recuperaram da SARS-CoV-2, sendo que 388 das recuperações foram registadas nas últimas 24 horas. Face ao dia anterior, há apenas mais um contacto em vigilância pelas autoridades de saúde.