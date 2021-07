Há três concelhos com incidência superior a mil casos: dois deles no Algarve

A taxa de incidência em Lisboa já está nos 831 casos por 100 mil habitantes, mais 82 do que os 749 da semana passada. No Porto, subiu de 484 para 758 casos. Lagoa, nos Açores, junta-se a Albufeira e Loulé no nível mais elevado de risco.

Há neste momento 84 concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, bem acima dos 66 da semana passada.

Desses, 36 já ultrapassaram os 480 casos (eram 22 há uma semana), o segundo nível mais grave nas categorias utilizadas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

Há ainda três municípios que estão no nível mais elevado de risco (acima dos 960 casos por 100 mil habitantes): Albufeira (1291) e Loulé (1176), no Algarve, e, agora, Lagoa (1003), nos Açores. Na região do Algarve, contam-se mais oito concelhos acima dos 480 casos: Vila do Bispo, Lagos, Lagoa, Portimão, Silves, Faro, S. Brás de Alportel e Olhão.

Incidência no Porto já próxima da de Lisboa

Na AML, Lisboa continua a ser o concelho com mais casos por 100 mil habitantes: 831. No entanto, há outros 12 acima dos 480: Mafra, Sintra, Cascais, Loures, Odivelas, Amadora, Oeiras, Vila Franca de Xira, Moita, Barreiro, Almada e Sesimbra.

Face à incidência cumulativa a 14 dias da semana passada, o Porto registou um grande aumento, passando de 484 para 758 casos, o que o coloca já bem próximo de Lisboa.

175 concelhos acima dos limites fixados pelo Governo

No total, há neste momento 175 concelhos acima dos limites fixados pelo Governo, mais 45 do que na semana passada. Dos 308 municípios do país, 133 estão, assim, abaixo do limite de 120 casos por 100 habitantes.

Estes 175 municípios representam cerca de 56% do total dos municípios do país, quando, na última sexta-feira, o valor estava nos 42%.

Sem qualquer caso de infeção pelo novo coronovírus nos últimos 14 dias estão agora 16 concelhos, entre eles Aguiar da Beira, Boticas, Melgaço, Tabuaço e Vila Nova de Poiares.