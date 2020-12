Infetados voltam a disparar: mais 6087 novos casos de covid-19 em Portugal

Portugal registou este sábado 6087 novos casos e 73 mortes por covid-19. No total, mais de 318 mil pessoas já foram infetadas com o novo coronavírus e 4876 morreram. Nas últimas 24 horas, mais 6165 recuperaram da doença.

Depois de, no passado sábado, ter contabilizado 4868 infetados, Portugal registou hoje uma nova subida: nas últimas 24 horas foram registados 6087 casos positivos de covid-19, o maior número da semana.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de que morreram mais 73 infetados, elevando o número total de mortes para 4876.

Desde o início da pandemia, recuperaram da infeção mais de 240 mil cidadãos, 6165 dos quais incluídos nos números deste sábado.

Como vem sendo habitual, a região Norte é a que apresenta maior aumento de casos de infeção: 3000. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1980 novos contágios. Na região Centro há mais 866, no Alentejo 106 e no Algarve 88. O arquipélago dos Açores regista 27 novos casos e o da Madeira mais 20.

Após dois dias consecutivos com 79 mortes, o boletim deste sábado contabiliza mais 73, sendo que 43 foram no Norte. De resto, 20 foram na região de Lisboa, oito no Centro, uma no Alentejo e outra no Algarve.

Em relação às idades, 39 pessoas tinham mais de 80 anos (18 homens e 21 mulheres), 19 tinham entre 70 e 79 anos (14 homens e cinco mulheres) e 15 tinham entre 60 e 69 anos (11 homens e quatro mulheres).

Menos 66 pessoas internadas e menos nove em UCI

O número de doentes internados em enfermaria voltou este sábado a baixar: são agora 3229, menos 66 do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos há menos nove pacientes: 517 no total.