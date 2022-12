Iniciativa Liberal apresenta moção de censura ao Governo

A Iniciativa Liberal anunciou, esta quinta-feira de manhã, que decidiu apresentar uma moção de censura ao Governo.

"Este estado de coisas não pode continuar e este Governo não pode continuar. Por isso, anuncio que a Iniciativa Liberal vai apresentar moção de censura ao Governo", anunciou João Cotrim de Figueiredo, esta quinta-feira, na Assembleia da República, horas depois de Pedro Nuno Santos ter pedido a demissão, já aceite pelo primeiro-ministro.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação demissionário, responsável pela pasta da TAP, justificou a saída com a "perceção pública e sentimento coletivo" gerados pela indemnização de 500 mil euros paga pela empresa portuguesa à ex-secretária de Estado Alexandra Reis, entretanto também afastada do cargo. Pedro Nuno Santos explicou, em comunicado divulgado ao início da madrugada desta quinta-feira, que decidiu "assumir a responsabilidade política" do caso.

Hugo Mendes, até agora secretário de Estado das Infraestruturas, e que diz não ter visto "incompatibilidades" no acordo com a antiga governante, também sai.

Contas feitas, desde o início do novo mandato, já saíram do Executivo de António Costa dez governantes, entre ministros e secretários de Estado.