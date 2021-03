INSA não confirma subida do R (t) para 0,9 e só atualiza valor na sexta

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 20:00 Facebook

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) não confirma que o valor do R (t) tenha subido, esta quarta-feira, para 0.9, conforme tinha anunciado o líder do PSD, Rui Rio. O Instituto só fará nova atualização sobre esse dado na sexta-feira.

"O INSA atualiza publicamente o valor do R (t) à sexta-feira. O próximo relatório será disponibilizado no dia 12 de março. Até lá, não temos nenhuma informação a transmitir", afirma fonte oficial do Instituto ao JN.

A mesma fonte acrescentou que é o INSA quem calcula as "estimativas oficiais" do Ministério da Saúde sobre o R (t), indicador que mede o grau de transmissibilidade do vírus. No entanto, referiu que poderá haver "outros grupos a calcular esse valor", pelo que seria "importante" saber qual a origem do valor referido por Rio.

Esta quarta-feira, o líder social-democrata afirmou, após reunião com o Presidente da República, que este lhe tinha revelado que o R (t) tinha voltado a subir e se encontrava, agora, nos 0.9.

Rio considerou esta uma "notícia má" e referiu ser "muito diferente" ponderar a reabertura das escolas com níveis mais baixos de transmissão do vírus ou com um valor desta ordem de grandeza.