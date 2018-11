Avião sem comandos aterrou. Tripulantes estão a ser assistidos

JN Hoje às 14:51, atualizado às 16:46 Facebook

Um avião da Air Astana declarou emergência em Lisboa e aterrou em Beja. Dois dos seis tripulantes foram encaminhados para o hospital.

A aterragem apenas foi possível à terceira tentativa. No local, o JN acompanhou as manobras de aterragem do aparelho, um Embraer. A aeronave borregou (termo técnico da aviação para designar tentativas frustradas de aterragem) duas vezes, antes de conseguir aterrar na pista 19 do aeroporto de Beja.

O JN sabe que os seis ocupantes do aparelho não se sentiram bem e necessitaram da assistência da VMER de Beja. Dois deles foram encaminhados para o hospital de Beja: um britânico de 54 anos e um cazaque de 37.

O aparelho estava em manutenção em Alverca e levantou voo paro um "voo de ensaio". O avião da companhia do Cazaquistão "estava em grandes dificuldades", adiantou ao JN fonte conhecedora do assunto.

Dois aviões F16 da Força Aérea Portuguesa descolaram da base área de Monte Real, em Leiria, para fazer o acompanhamento daquela aeronave, segundo fonte daquela estrutura militar, em declarações à LUSA.