Chamadas falsas acionam 7500 viaturas do INEM

Os centros de orientação de doentes urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebem, por ano, cerca de 20 mil chamadas falsas que originam o acionamento de perto de 7500 meios.

Ambulâncias, viaturas médicas, motos e até helicópteros são frequentemente mobilizados para ocorrências que não existem e deixam, assim, de estar disponíveis para o socorro. As chamadas falsas, bem como as "falsas emergências", continuam a ser uma "preocupação". Até porque a atividade do INEM não pára de aumentar: em 2018, deu resposta a mais 50 mil emergências do que no ano anterior.

O último caso com relevância ocorreu na noite de Natal. Uma chamada para o 112 dava conta de um "gravíssimo" acidente de viação, com feridos graves e encarcerados, na Póvoa de Lanhoso. O INEM acionou bombeiros e meios próprios, além de duas viaturas médicas de emergência e reanimação. No total, foram mobilizados 36 operacionais (incluindo autoridades) que só perceberam que se tratava de um falso alerta quando chegaram ao local. Cerca de um mês depois, a GNR identificou o presumível autor da chamada, um jovem de 21 anos, que incorre num crime punível com prisão até um ano ou 120 dias de multa.