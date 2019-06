Costa anuncia acordos para compra do SIRESP

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:38 Facebook

O primeiro-ministro anunciou, esta quinta-feira, que já fechou um acordo com a Altice para a venda do SIRESP ao Estado. Outro acordo, com a Motorola, também acionista da gestora da empresa, está em vias de estar concluído.

António Costa garantiu, durante o debate quinzenal desta quinta-feira, que "o acordo com a Altice esta fechado" para a aquisição da posição acionista na SIRESP SA, a entidade gestora da rede de comunicações de emergência e proteção civil. Já "com a Motorola está genericamente concluído", havendo "duas questões de pormenores" que aguardam a autorização da da "casa mãe" da Motorola.

O anuncio surgiu após a líder centrista, Assunção Cristas, questionar o primeiro-ministro com o atraso na concretização da promessa que havia feito ao Parlamento, há mais de 15 dias, quando disse que estaria por horas um acordo.

O Estado tem desde o verão do ano passado 33% da empresa, onde a Altice tem a maioria e a Motorola pouco mais de 14%.

O chefe do Governo disse à presidente do CDS que a "formalização jurídica dos acordos já foi estabelecida".

"Foram mais horas que a expectativa que eu tinha", assumiu Costa, ressalvando que, desde 13 de maio, "não houve qualquer interrupção do sinal" do SIRESP.

O compromisso de António Costa perante o Parlamento surgiu após a SIRESP SA ter reivindicado uma solução para dívida de 11 milhões de euros, que o Estado tem para com a empresa devido ao investimento num sistema de redundância. Tal como o JN adiantou, a 10 de maio, a SIRESP SA ameaçava desligar tal sistema caso não houvesse o pagamento daquele montante.