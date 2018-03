Emília Monteiro Hoje às 09:44 Facebook

Twitter

D. Manuel Linda é o novo bispo do Porto. A nomeação pelo Papa Francisco acontece esta quinta-feira.

A nomeação de D. Manuel Linda como novo bispo do Porto será publicada esta quinta-feira no Boletim da Sala de Imprensa do Vaticano, como avançou esta quinta-feira o JN na edição impressa.

O anterior bispo do Porto, D. António Francisco dos Santos, faleceu em setembro, do ano passado, vítima de um enfarte agudo do miocárdio. Desde essa altura que a diocese está a ser gerida pelos bispos auxiliares.

D. Manuel Linda, de 62 anos, é atualmente bispo das Forças Armadas e Segurança. Nasceu em Resende, Lamego, e, em 2009, foi ordenado bispo auxiliar de Braga. A nomeação de D. Manuel é uma surpresa para o Clero nacional. Vários nomes foram apontados para a diocese portuense, mas o do bispo das Forças Armadas, publicamente, nunca fora indicado.

Da relação do bispo com a diocese onde agora vai exercer funções é conhecido o facto de ter sido professor da Universidade Católica no Porto.

O homem que vai acompanhar os católicos na diocese do Porto frequentou o Semanário Menor, em Resende, e depois o Seminário Maior, na sede da diocese, em Lamego, assim como o Instituto de Ciências Humanas e Teológicas, no Porto, onde se formou em 1980. Um ano depois, a 10 de junho, foi ordenado padre.

Nunca se afastou do estudo. Em 1987, licenciou-se em Humanidades, na Faculdade de Filosofia de Braga da Universidade Católica, e um ano depois em Teologia, na Universidade Católica, no Porto. Especializou-se em Teologia Moral, pela Academia Alfonsina, do Instituto de Teologia Moral da Pontifícia Universidade Lateranense, de Roma, em 1991.

A sua tese de doutoramento acabaria por ser premonitória. Obteve o grau na Universidade Pontifícia Comillas, de Madrid, com uma tese intitulada "Andragogia política em D. António Ferreira Gomes", o carismático bispo do Porto que afrontou o regime de Salazar.