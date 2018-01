Hospital de Braga exige 33 milhões ao Estado

CARLA SOFIA LUZ Hoje às 00:41 Facebook

Cancelamento do financiamento do tratamento de doentes com VIH/sida e esclerose múltipla na origem do diferendo.

O Hospital de Braga reclama o pagamento de 33 milhões de euros ao Estado. Em causa está o valor devido pelo tratamento em ambulatório de doentes com VIH/sida e esclerose múltipla, que continua a ser garantido pela unidade de saúde, apesar de o Governo ter decidido, em 2016, não renovar o contrato de prestação de cuidados a utentes com aquelas patologias. O litígio será dirimido pelo tribunal arbitral.

