Hospital de Braga passa a gestão pública mas mantém todos os trabalhadores

A partir de 1 de setembro, o Hospital de Braga deixará de ser uma parceria pública-privada e voltará a funcionar sob gestão pública, mas todos os trabalhadores, cerca de 2800, manterão os postos de trabalho, mesmo aqueles que têm, atualmente, um contrato com a entidade privada.

A garantia foi deixada, esta tarde de sexta-feira, pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ramos, após uma reunião com Administração Regional de Saúde do Norte e com o Conselho de Administração do Hospital de Braga. "A transição dos trabalhadores [para a entidade pública] será automática", afirmou Francisco Ramos, sublinhando que os contratos manterão, também, as mesmas condições que os colaboradores têm atualmente.

O secretário de Estado explicou que será criada uma empresa pública, "muito rapidamente", que tomará conta da gestão do Hospital de Braga, a partir de 1 de setembro. Quanto a uma possível nova parceria pública-privada (PPP), Francisco Ramos disse que a decisão fica para "o próximo governo".

Recorde-se que o Grupo Mello e o Ministério da Saúde não chegaram a acordo para a renovação da parceria pública-privada, devido a desentendimentos no valor dos contratos.