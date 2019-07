Infarmed procura solução para tratar Matilde

Zulay Costa e Salomé Filipe Hoje às 10:22 Facebook

Autoridade do medicamento, hospital e laboratório tentam acelerar processo para tratamento de Matilde. Há mais nove bebés em condição semelhante.

Há esperança para Matilde, a bebé de dois meses e meio que sofre de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1 e está internada no Hospital de Santa Maria.

Na terça-feira, graças a uma onda de solidariedade, foram conseguidos os 2 milhões de euros necessários para comprar o Zolgensma, o medicamento mais caro do mundo, para a sua terapia. Mas a verba poderá até não ser necessária, caso o hospital avance com um pedido de Autorização de Utilização Excecional (AUE) ao Infarmed. O JN sabe que, ontem, a autoridade do medicamento manteve "contactos com o hospital e o laboratório para recolher informações" sobre o processo. A AveXis, empresa do grupo Novartis, responsável pelo Zolgensma, diz que ambas estão "em contacto" com a família.