Quarta remodelação do Governo a oito meses das eleições Legislativas

Já são conhecidos os rostos que dão corpo à quarta remodelação do Governo de António Costa, confirmando-se as saídas de duas peças importantes do Executivo.

Pedro Marques, que Costa formalizou, sábado, como cabeça de lista às eleições Europeias, e Maria Manuel Leitão Marques deixam o Governo e são lançados como os ponta-de-lança do PS na corrida eleitoral ao Parlamento Europeu.

Pedro Nuno Santos, Mariana Vieira da Silva, Duarte Cordeiro e Nelson de Souza dão corpo à quarta remodelação do Governo PS, a cerca de oito meses das eleições Legislativas de outubro.

Segundo um comunicado da presidência da República, que confirma a remodelação, Marcelo Rebelo de Sousa vai dar posse aos novos governantes na segunda-feira, no Palácio de Belém, às 15 horas.

O primeiro-ministro, António Costa (D), acompanhado por dois dos novos ministros, Pedro Nuno Santos e Mariana Vieira da Silva Foto: MÁRIO CRUZ/LUSA

A atual secretária de Estado adjunta do primeiro-ministro, Mariana Vieira da Silva, substituiu Maria Manuel Leitão Marques no Ministério da Presidência e Modernização Administrativa. Filha de ministro, é promovida de secretária de Estado a ministra.

A nova titular da pasta da Presidência mantém os três secretários de Estado de Maria Manuel Leitão Marques, que deixa o cargo para se candidatar na lista do PS às eleições de 26 de maio para o Parlamento Europeu.

Pedro Nuno Santos, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, é promovido a ministro das Infraestruturas e Habitação. O "jovem turco" da esquerda do PS que aspira suceder a Costa é o principal artífice e grande defensor da Geringonça.

Nelson de Souza, à esquerda, passa de secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão a ministro do Planeamento, com a saída de Pedro Marques para o Parlamento Europeu Foto: TIAGO PETINGA/LUSA

A saída de Pedro Marques e a divisão do ministério que tutelava em dois, promove a ascensão, ainda, de Nelson de Souza: o secretário de Estado do Desenvolvimento fica com a tutela do Planeamento. Tem experiência governativa do tempo de Guterres e é tido como um conhecedor do tecido empresarial português.

Duarte Cordeiro (à direita) deixa a Câmara de Lisboa por um lugar no Governo de Costa Foto: MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

Número dois da Câmara de Lisboa, Duarte Cordeiro, sucede a Pedro Nuno Santos na secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Várias mudanças nas secretarias de Estado

Além da entrada de Duarte Cordeiro, para Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares, há mais novidades ao nível das secretarias de Estado: Maria do Céu Albuquerque fica com o Desenvolvimento Regional, Jorge Moreno Delgado, Infraestruturas, e Alberto Souto de Miranda, como Adjunto e das Comunicações.

Outros quatro serão reconduzidos: Tiago Antunes, secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Luís Goes Pinheiro, Adjunto e da Modernização Administrativa, Rosa Monteiro, Cidadania e a Igualdade, e Ana Pinho, secretária de Estado da Habitação.