José é a novidade num país de Marias

Dina Margato Hoje às 09:03 Facebook

Twitter

Os nomes tradicionais continuam a ser os preferidos dos portugueses. Somos um país de Marias, o nome mais escolhido pelos pais residentes em Portugal. Para os rapazes, as escolhas não se concentram tanto num só nome e este ano, até 4 de outubro, a liderança da lista fornecida pelo Instituto de Registos e Notariado (IRN) é de João e a grande moda parece ser José, o 4.º da lista, enquanto no ano anterior estava em 23.º.

Maria continua a ser o nome mais escolhido para as meninas, com um avanço significativo em relação às restantes escolhas. Matilde, Beatriz e Leonor repetem a integração nos lugares cimeiros no top das preferências. Em 2018, a novidade, no que a nomes femininos diz respeito, recai no nome Ana (2.º lugar), Lara (4.º lugar, era 13.º em 2107), e Luana e Eva, que surgem em 15.º e 16.º lugares, e Letícia (20.º lugar), quando no ano anterior não constavam do top 20).

Nos rapazes, João destronou Santiago. E o posicionamento do José em 4. º lugar destaca-se nas variações de gosto dos portugueses. No que toca aos restantes preferidos, eles são maioritariamente os mesmos dos anos anteriores, com diferenças ligeiras de posição. Ainda assim, destoa Diego (14.º) e António ( 19.º)º, que não estavam do top 20 de 2017.

só um ambrósio

Entre as curiosidades, o nome Enzo foi escolhido por 155 pais e está em 28.º lugar, e Vitória, aparentemente em desuso, foi atribuído a 99 meninas, em 2018, ocupando já o 22.º lugar. Fora de moda estão Elisabete e Olga, apenas com quatro e duas escolhas. Ou Ambrósio: apenas um registo em 2018.

Quanto a nomes extravagantes, de notar Sol e Lua. Há duas raparigas com cada um desses nomes.

De acordo com o Código Civil, são admitidos os nomes próprios estrangeiros sob a forma originária se o registado for estrangeiro, tiver nascido no estrangeiro ou detiver outra nacionalidade além da portuguesa, ou ainda se algum dos progenitores for estrangeiro. O que pode explicar nomes masculinos como os de William (35 rapazes) ou Lopo (quatro meninos).

Em Portugal, existe uma lista composta com os nomes próprios admissíveis. No caso de os progenitores estarem interessados em requerer um nome que não a integre, ou se surgirem dúvidas, podem solicitar uma consulta onomástica ao Instituto de Registos e Notariado. A resolução terá de se fundamentar em pareceres de especialista linguística e a decisão final cabe sempre ao presidente do IRN.