Juízes organizam curso de maquilhagem para o dia da Mulher

A Direção Regional Sul da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) está a organizar, para o dia da Mulher, no próximo dia 8, um curso de maquilhagem, dirigido aos seus associados.

A iniciativa, revelada pelo DN, vai juntar nove juízas e três juízes, revelou a ASJP, rejeitando que a iniciativa tenha uma carga sexista.

"Comemorando-se o Dia Internacional da Mulher, a Direção Regional Sul - Associação Sindical dos Juízes Portugueses realizará no próximo dia 8 de março um workshop de maquilhagem. O evento decorrerá na sede da ASJP, pelas 15.00. [...] Poderá ser utilizado material de maquilhagem próprio ou fornecido durante a formação. O número de inscrições é limitado". É este o texto enviado pela organização sindical aos magistrados judiciais, que acabou por merecer a adesão de 12 associados.

No entanto, ao DN, a Direção Regional Sul da ASJP afirmou que "esta atividade vai ter lugar no dia internacional da mulher mas não se destina a comemorar essa data", adiantando ter "previstas outras iniciativas, essas sim, evocativas do dia internacional da mulher".

"Todas as nossas iniciativas se destinam indistintamente a juízes e juízas e suas famílias", acrescentou a ASJP.