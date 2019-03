Maioria dos países da Europa tem governos regionais

Alexandra Figueira Hoje às 15:46 Facebook

OCDE recomenda que os estados estudem a melhor escala geográfica para assumir cada competência

Na União Europeia (UE), só oito países não têm regiões administrativas ou outros níveis intermédios de organização do Estado, com líderes eleitos por sufrágio direto universal. Exceto o Luxemburgo, todos aderiram à comunidade depois de Portugal: Bulgária, Chipre, os três Bálticos (Estónia, Letónia e Lituânia), Malta e Eslovénia. E entre os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), Portugal é um dos mais centralizados.

O levantamento do tipo de organização do Estado, feito pelo Conselho dos Municípios e Regiões da Europa (CMRE), mostra não existir um modelo único, até pela história de cada país. A Alemanha e a Dinamarca, por exemplo, são fortemente descentralizados, mas o primeiro é um Estado federal e o segundo um Estado unitário. Porém, quase toda a Europa conta com três níveis de governação: municípios, no poder local; organismos intermédios como províncias ou regiões, no poder regional; e governos, no Estado central.

Portugal é dado como tendo duas regiões, os Açores e a Madeira, mas o território do continente é gerido pelo Estado e pelas autarquias. Não só não tem um nível de gestão regional, como concentra no Governo central quase todo o dinheiro do Orçamento do Estado, restando uma pequena parcela para o poder local, ao contrário da norma [ver infografia]. "Entre os países da OCDE, Portugal é um dos mais centralizados", assegura Joaquim Oliveira Martins, subdiretor do Centro sobre Empreendedorismo, PME, Regiões e Cidades da organização internacional.

definir quem faz o quê

Na maioria da UE, a descentralização de competências, quer para municípios quer para estruturas regionais, foi a tendência até há última década. Com a crise económica, alguns países suspenderam ou, até, reverteram a atribuição de poderes a quem está mais próximo do território [ler ao lado]. Quem o nota é Luís Ramos, relator do texto "O papel dos parlamentos nacionais em processos de descentralização bem-sucedidos", do Conselho da Europa, e deputado do PSD.

São casos isolados que não contrariam o cenário global descentralizado. E, em regra, a economia segue em paralelo com a descentralização. Na OCDE, só três países se tornaram mais ricos sem descentralizar: a Irlanda, Israel e Nova Zelândia.

No caso português, Oliveira Martins nota que duas medidas potenciariam o crescimento da economia. Primeiro, dar às áreas metropolitanas do Porto e Lisboa competências e financiamento e dotá-las de líderes eleitos. Segundo, permitir que municípios cooperem além da esfera das Comunidades Intermunicipais, o que poderá ser conseguido através de regiões administrativas.

Por outras palavras, recomenda a OCDE, cada país deve definir o âmbito geográfico mais adequado para cada competência e, depois, atribuir-lhe não só essa competência, como o financiamento correspondente.

Este é um dos riscos identificados por Luís Ramos no trabalho para o Conselho da Europa. Outro risco que Portugal deve evitar, diz, é transferir apenas a competência de executar políticas definidas centralmente. Ou seja, transferir encargos e não capacidade de decisão. Por último, alerta para o risco de sobreposição de competências. "Portugal pode aprender com os erros de outros países", diz.

Crise trava regiões na Grécia

A Grécia estava a pôr no terreno uma regionalização efetiva quando a crise financeira travou o processo. Apesar de previstas desde 1987, as regiões passaram a ter autonomia em 2010, com representantes eleitos por sufrágio direto e universal. Cada região tem um governador e um número de conselheiros em função da população: Ática (onde está Atenas) tem 2,2 milhões de eleitores e 101 conselheiros; os 200 mil eleitores do Egeu Setentrional escolhem 41 conselheiros. As regiões têm competências de planeamento de desenvolvimento regional e de desenvolvimento "verde". Hoje, além das 13 regiões, a Grécia tem 325 municípios e sete administrações descentralizadas (órgão regionais do Estado).

Hungria mais centralizada

Nos anos 90, finda a ocupação soviética, os municípios viram as competências reforçadas, mas sem reforço de meios para as novas atribuições. Após anos de forte endividamento, incluindo em divisas internacionais, a asfixia financeira de muitos municípios obrigou a um resgaste do Estado. Em troca, o primeiro-ministro Viktor Orbán centralizou parte das suas competências. A Hungria não tem regiões, mas conta com 19 níveis intermédios de governação, com competências na educação, infraestruturas culturais, lares de terceira idade e hospitais, organização do território ou turismo.