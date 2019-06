Morreu Ruben de Carvalho, histórico dirigente do PCP

JN Hoje às 09:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornalista Ruben de Carvalho, histórico dirigente comunista e organizador da "Festa do Avante!", morreu na madrugada desta terça-feira, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Tinha 74 anos.

O Partido Comunista Português deverá emitir um comunicado em breve.

Nascido em 1944, Ruben de Carvalho foi chefe de redação da revista "Vida Mundial", redator coordenador do jornal "O Século" e chefe de redação do semanário "Avante!", tendo assumido ainda funções de diretor na rádio local "Telefonia de Lisboa".

Chefe de gabinete do ministro Francisco Pereira de Moura no primeiro Governo Provisório depois da revolução dos cravos, Ruben de Carvalho foi responsável pelo "Avante!", órgão central do PCP, de abril de 1974 a junho de 1995, tendo integrado o executivo da comissão organizadora da "Festa do Avante!" desde 1976.

Foi deputado à Assembleia da República eleito pelo distrito de Setúbal e vereador da Câmara Municipal de Lisboa.