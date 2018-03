Cristas anuncia Nuno Melo como cabeça de lista às europeias

Ontem às 20:25 Facebook

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, anunciou que o vice-presidente Nuno Melo será o cabeça de lista do partido nas europeias no próximo ano, em eleições a que os democratas-cristãos concorrerão sozinhos.

"Queria dizer-vos em primeira mão que proporei aos outros órgãos do partido que seja, não apenas o nosso eurodeputado, mas também o nosso cabeça de lista às próximas eleições europeias", anunciou Assunção Cristas, perante o 27.º Congresso do CDS-PP, que decorre até domingo em Lamego (Viseu).

Assunção Cristas fez questão de chamar ela própria ao palco Nuno Melo, a quem deu um abraço antes de o eurodeputado começar a sua intervenção.