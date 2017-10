Presidente da Proteção Civil demitiu-se

Carlos Varela e Nuno Miguel Ropio Hoje às 20:17, atualizado às 20:41 Facebook

Joaquim Leitão, presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), demitiu-se esta quinta-feira. A demissão foi aceite pelo primeiro-ministro.

O JN confirmou junto de fonte do Ministério da Administração interna (MAI) que a demissão foi apresentada esta tarde ao secretário de Estado Jorge Gomes, e aceite pelo primeiro-ministro António Costa.

A liderança da ANPC tem sido bastante contestada pela forma como lidou com o combate aos fogos deste verão, em particular com o incêndio de Pedrógão que matou 64 pessoas em junho. A falta de capacidade de comando e de tomada de decisões foi apontada pelo relatório da comissão técnica independente nomeada pelo Parlamento como tendo contribuído para a tragédia.

Joaquim Leitão foi nomeado para a ANPC em outubro de 2016, substituindo Grave Pereira, que se demitiu por falta de confiança da então ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, após ser conhecido o relatório da Inspeção Geral da Administração Interna que lhe apontou a violação do dever de zelo no processo de transferência dos helicópteros Kamov para a Everjets.

Antes de assumir a presidência da ANPC, Joaquim Leitão, um coronel de infantaria, de 55 anos, tinha sido adjunto do secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes. Contudo, Leitão já tem uma ligação a António Costa desde 2005, quando também foi adjunto da Secretaria de Estado da Administração Interna, quando a tutela daquele ministério era do atual primeiro-ministro.

Quando Costa saiu do Ministério da Administração Interna, em 2007, para assumir a presidência da Câmara Municipal de Lisboa, foi buscá-lo para comandante do Regimento de Sapadores de Lisboa.

Em 2011, António Costa voltou a promovê-lo a diretor municipal de Proteção Civil e Socorro.

Esta demissão surge um dia depois da ministra ter apresentado o pedido de demissão ao primeiro-ministro e dois dias antes de um Conselho de Ministros extraordinário onde são esperadas medidas decisivas para a reestruturação do combate aos fogos e da Proteção Civil.