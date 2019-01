Presidente do Hospital de Santa Maria foi afastado

JN Hoje às 17:01 Facebook

O presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, Carlos Martins, foi informado esta quinta-feira que vai ser afastado do cargo.

Carlos Martins era presidente do Conselho de Administração do Centro Hospital Lisboa Norte (CHLN), que integra o Hospital de Santa Maria, desde fevereiro de 2013, tendo sido reconduzido no cargo em abril de 2016.

Segundo fonte do hospital, o mandato de Carlos Martins teria terminado a 31 de dezembro de 2018, mas o administrador estaria na disponibilidade de continuar em funções.

O JN contactou o gabinete da ministra da Saúde, Marta Temido, para saber as razões desta decisão, mas não obteve qualquer esclarecimento.

"Encaro isto com naturalidade. Foram seis anos desta casa que vai marcar a minha vida para sempre e tenho o maior orgulho de ter servido esta instituição", afirmou Carlos Martins à Lusa.

Até ao momento ainda não se sabe quem será o substituto de Carlos Martins.