Presidente do PS abre a porta à demissão do Governo

O presidente do PS, Carlos César, admite a possibilidade de o Governo vir a demitir-se, depois da aprovação da contabilização total do tempo de serviço dos professores, por toda a oposição.

"É legítimo pensar-se que o PS não pode assumir responsabilidades de governo quando entende que as políticas a que fica obrigado o tornam insustentável", disse o presidente do PS, em declarações ao jornal "Público".

A líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, reagiu, através do Facebook, e diz que a "manhã parece marcada por tentativas de criar um ambiente de crise política", que considera "totalmente artificial."

César, que é também líder parlamentar do PS, considerou que "é inconstitucional" uma "decisão da Assembleia da República que se substitui ao Governo, numa matéria que é de negociação coletiva".

À direita, sem assento parlamentar, o novo partido Aliança, liderado por Santana Lopes, lamenta o que se passou na quinta-feira na comissão parlamentar de Educação e Ciência, na qual "a direita casou com a extrema-esquerda" e sublinha que "na política não vale tudo".

Na sequência da aprovação, pela oposição, quinta-feira, no Parlamento, do descongelamento integral do tempo de serviço dos professores, o primeiro-ministro convocou de urgência, para esta sexta-feira de manhã, uma reunião extraordinária de coordenação política".

Fonte oficial do executivo adiantou à agência Lusa que esta reunião terá lugar na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, e nela estará presente o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues.

O parlamento aprovou, quinta-feira, uma alteração ao decreto do Governo, com os votos contra do PS e o apoio de todas as outras forças políticas, estipulando que o tempo de serviço a recuperar são os nove anos, quatro meses e dois dias reivindicados pelos sindicatos docentes.

O Governo e o PS têm considerado que esta solução agora aprovada pelo parlamento terá "pesado" impacto financeiro nas contas públicas, entre 600 e 800 milhões ao ano, apresentando também problemas de constitucionalidade.