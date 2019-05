Rui Rio: "Isto é um teatro do Governo"

JN Hoje às 12:33 Facebook

Líder do PSD diz que a campanha para as europeias "está a correr mal ao Governo" e que "manteve a posição".

Rui Rio disse, hoje, em Paços de Ferreira, que a proposta viabilizada pelo PSD na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, esta quinta-feira, para a contagem integral do tempo de serviço dos professores "não tem qualquer impacto orçamental" e que o partido "manteve a posição que tem há mais de um ano".

"Trata-se de um golpe de teatro do Governo. As europeias estão a correr mal ao Governo, tinham de inventar alguma coisa, inventaram isto", classificou Rio. "Se há eleições em agosto ou setembro não faz diferença nenhuma, as eleições já estão marcadas para outubro", rematou o líder social-democrata.