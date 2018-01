Sismo em Arraiolos sentido em vários pontos do país

Hoje às 11:59, atualizado às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo de magnitude 4.9 com epicentro perto de Arraiolos foi sentido, esta segunda-feira ao final da manhã, em Lisboa e na região centro do país.

Segundo o IPMA, o terramoto teve epicentro a 7 quilómetros de Arraiolos, no distrito de Évora.

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 15-01-2018 pelas 11:51 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 4.9 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 8 km a Norte-Nordeste de Arraiolos", escreve o Instituto Português do MAr e da Atmosfera.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o que o JN conseguiu apurar, o sismo foi também sentido em várias localidades no Alentejo, como Beja, Aljustrel, Ourique e Castro Verde. Até ao momento, não há qualquer registo de danos materiais causados pelo terramoto.

O Instituto recorda que a localização do epicentro de um sismo "é um processo físico e matemático complexo que depende do conjunto de dados, dos algoritmos e dos modelos de propagação das ondas sísmicas", lembrando que "agências diferentes podem produzir resultados ligeiramente diferentes".

"Do mesmo modo, as determinações preliminares são habitualmente corrigidas posteriormente, pela integração de mais informação", acrescentou.