Vinte e oito pessoas morreram, esta quarta-feira, na sequência de um acidente de autocarro no Caniço, Madeira.

O presidente do município de Santa Cruz, Filipe Sousa, confirmou a morte de 28 pessoas, entre as quais 11 homens e 17 mulheres. As vítimas mortais serão de nacionalidade alemã. Tanto o condutor como a guia, portugueses, sobreviveram e foram encaminhados para o hospital do Funchal, onde foi estabelecido um perímetro de segurança.

"Várias pessoas foram retiradas para o hospital da Cruz de Carvalho [atual Hospital Central do Funchal] e algumas estão a ser assistidas no local", afirmou o autarca, que aproveitou para "enaltecer o trabalho da Proteção Civil".

O acidente ocorreu cerca das 18.30 horas na zona do Caniço, na curva junto ao entroncamento da Estrada da Ponta da Oliveira com a Rua Alberto Teixeira (antiga variante), avança a RTP Madeira.

O JN apurou que o autocarro, que transportaria maioritariamente turistas alemães, saiu do Hotel Quinta Splendida com destino ao Funchal. Na viatura seguiam 51 pessoas, tendo 22 delas sido transportadas para o hospital com ferimentos, alguns dos quais graves.

Foram mobilizadas para a unidade hospitalar e para o hotel equipas de psicólogos para darem apoio aos feridos e às famílias das vítimas mortais.

Na sequência do acidente, foi instalada uma morgue improvisada em Água de Pena, à semelhança do que aconteceu a 20 de fevereiro,

O Governo regional já começou a estabelecer contactos com as embaixadas dos países de onde as vítimas eram provenientes.

Este acidente assemelha-se a um sinistro ocorrido há 13 anos, que teve a lamentar várias vítimas decorrentes de um capotamento. A 23 de dezembro de 2005, um autocarro de turismo capotou, em São Vicente, provocando cinco mortos e três feridos graves, entre os quais um bebé de nove meses.