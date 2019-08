Urgência do Hospital de Beja recusa grávida

Teixeira Correia Hoje às 10:23 Facebook

Paciente teve de ser transportada, no automóvel do marido, para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, a cerca de 80 quilómetros.

A inscrição e observação de uma grávida de 40 semanas foi recusada, terça-feira à noite, por um médico do serviço de urgência do Hospital de Beja. Uma posição que choca com o comunicado do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA), que determinava estar assegurada "a urgência interna da especialidade, assim como o serviço emergente por uma equipa médica cirúrgica".

Face à recusa do médico de serviço, a mulher foi transportada pelo marido, profissional dos Bombeiros de Beja, no automóvel do casal, para o Hospital do Espírito Santo, em Évora, a cerca de 80 quilómetros, sem qualquer assistência médica.

