Vídeo: Portugal dá as boas-vindas à Jornada Mundial da Juventude

Horas depois do anúncio oficial, foi divulgado nas redes sociais um vídeo de Portugal a dar as boas-vindas à Jornada Mundial da Juventude que em 2022 vai realizar-se em Lisboa.

Com diversas imagens da cidade da Lisboa, que daqui a quatro anos vai acolher aquele que é considerado o maior evento organizado pela Igreja Católica, o vídeo conta com intervenções do presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro António Costa, do autarca da capital, Fernando Medina, e do cardeal patriarca D. Manuel Clemente.

"Jovens de todo o mundo sejam bem-vindos a Portugal", é o tom comum deste "convite".