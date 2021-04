Internados com covid-19 em UCI continuam a baixar

Rita Salcedas Hoje às 14:04, atualizado às 14:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Com mais quase 1200 recuperados, Portugal regista esta terça-feira mais 353 infetados e cinco mortes por covid-19. Os internados em enfermaria e cuidados intensivos continuam em queda.

No mesmo dia em que peritos e governantes se reuniram no Infarmed para avaliarem a evolução da pandemia em Portugal - a incidência da doença está estável e o país deve mesmo avançar para a última fase do plano de desconfinamento a 3 de maio - o boletim da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira dá conta de mais 353 casos de infeção, o que eleva para 834 991 o número total de casos confirmados desde o início da pandemia.

O balanço reflete um aumento de casos face a segunda-feira, quando houve 196 novos contágios, embora seja comum o registo de infetados diminuir às segundas como resultado do encerramento de laboratórios e redução do número de testes aos fins de semana. Mas, comparando com a terça-feira da semana passada, dia em que foram reportados 424 infetados, houve uma redução de casos. O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje aponta ainda para mais 1194 recuperados, reduzindo o número de casos ativos para 23 816 (-846).

A região Norte continua a ser a que soma mais novos casos de infeção (154), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 81 novos contágios. Coimbra contabiliza mais 47, o Alentejo mais 28, o Algarve mais 10. Açores e Madeira somam 13 e 20 infetados, respetivamente.

Menos de 90 internados em UCI

Depois de o boletim de ontem não ter reportado qualquer morte por covid-19 - desde 16 de março, isso só tinha acontecido a 2 de agosto - há hoje cinco óbitos (dois em Lisboa e Vale do Tejo e três em Coimbra), elevando o total de mortes para 16 970.

PUB

Mais animadores são os números relativos aos internamentos: há hoje menos 19 doentes nos hospitais (total de 346) e menos cinco em unidades de cuidados intensivos (UCI), onde estão agora 86 pessoas internadas.