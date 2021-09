Internados voltam a subir em dia com nove mortes. DGS retifica casos de quarta-feira

Hoje às 15:06 Facebook

Portugal regista, esta quinta-feira, 1982 novos casos e nove mortes associadas à covid-19. Internados voltam a subir para um total de 695.

O boletim enviado esta quinta-feira pela Direção-Geral da Saúde explica que dos 2830 infetados que constam do relatório só 1982 foram, de facto, contabilizados nas últimas 24 horas. Os restantes 848 são relativos aos dados epidemiológicos de ontem, não incluídos "por constrangimento informático". De referir que, na quarta-feira, tinham sido notificadas 1565 infeções, número que sobe, agora, para 2413.

Em termos comparativos com a quinta-feira da semana passada (2552 infetados e 15 óbitos), há uma tendência decrescente de casos positivos - menos 570 - e de vítimas mortais - menos seis.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, 1 042 322 cidadãos contraíram a doença, 980 599 recuperaram e foram registadas 17 766 mortes. Ao contrário de ontem, o número de casos ativos de infeção aumentou para 43 957, mais 684.

Após 13 dias com o Norte a liderar o número de infeções, LVT soma, hoje, a maioria: 572. De resto, o boletim desta quarta-feira dá conta de 495 infetados a Norte, 205 no Centro, 168 no Algarve, 74 no Alentejo, 35 na Madeira e 16 nos Açores.