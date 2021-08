Internamentos continuam a descer em dia com 12 mortes por covid-19

Maria Campos Hoje às 14:13 Facebook

Portugal reportou 12 mortes e 2554 casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) contabilizou 17 613 mortes e 1 012 125 casos de covid-19 desde o início da pandemia em Portugal, contando com os 12 óbitos e as 2554 infeções reportadas nas últimas 24 horas.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta quinta-feira, o Norte é a região que regista mais infeções novas, com mais 931. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (mais 794), Centro (339), Algarve (279), Alentejo (125), Madeira (48) e Açores (38).

Nos hospitais, há 688 pessoas internadas, menos sete. Deste total, 141 são considerados doentes graves, mais dois do que ontem.

Há ainda a lamentar mais 12 mortes associadas à doença. Os óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo (seis), Norte (quatro), Algarve (um) e Açores (um). As vítimas mortais são oito homens - um com entre 40 e 49 anos, um na faixa etária entre os 60 e 69 anos, dois com entre 70 e 79 anos e quatro com mais de 80 anos. Em relação ao sexo feminino, morreram, nas últimas 24 horas, quatro mulheres: uma com entre 70 e 79 anos e três na faixa etária mais elevada.

Se formos comparar esta quinta-feira com a quinta-feira passada, 12 de agosto, há uma diminuição de novos casos: na semana passada foram registadas 2708 novas infeções - mais 154 do que hoje. Por sua vez, houve um pequeno aumento dos óbitos esta semana - na quinta-feira da semana passada foram registadas 11 mortes pela doença, menos uma do que o boletim de hoje.

Em relação às hospitalizações, em ambas as semanas houve uma queda de doentes em enfermaria, sendo essa redução menos acentuada esta semana - na quinta-feira passada, houve uma diminuição de 31 pacientes internados, enquanto hoje são apenas menos sete. Na semana passada, saíram das unidades de cuidados intensivos 12 doentes. Hoje ocuparam camas mais dois doentes graves.

A incidência e o R(t) foram atualizados esta quinta-feira depois de ter havido um atraso na quarta-feira. Assim, a incidência a nível nacional aumentou de 314,5 para 314,6 casos por 100 mil habitantes, enquanto a incidência no continente subiu de 318,8 para 319,0 casos por 100 mil habitantes. Já o R(t) - tanto o nacional como o continental - aumentou de 0,96 para 0,98.

O boletim revela ainda que há mais 2238 recuperados, num total de 989 703. O boletim nota ainda que há mais 304 casos ativos, num total de 44809, e menos 304 contactos em vigilância, num total de 50709.