Internamentos voltam a aumentar em dia com 1135 casos de covid-19

Portugal regista, esta segunda-feira, 1135 novos casos de covid-19 e 11 mortes associadas à doença. Internamentos em enfermaria voltam a aumentar, mas diminuem nos cuidados intensivos.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), Lisboa e Vale do Tejo é a região que regista mais novos casos, com mais 411 infeções. Seguem-se o Norte (376), Algarve (151), Centro (93), Açores (45), Madeira (30) e Alentejo (29).

Esta segunda-feira, o número total de internados em enfermaria aumentou para 768 (mais 24) e há menos três pacientes em unidades de cuidados intensivos, num total de 154.

O boletim regista ainda 11 óbitos associados à covid-19: quatro em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro, dois no Alentejo, dois no Algarve e um no Norte. As vítimas mortais são cinco homens e seis mulheres. No caso dos homens, morreram dois com entre 60 e 69 anos e três com mais de 80 anos. No caso das mulheres, uma tinha entre 70 e 79 anos e as outras cinco tinham mais de 80 anos.

Em comparação com o boletim da passada segunda-feira, 9 de agosto, há uma subida de novos casos: na semana passada foram registadas 1094 novas infeções - é um aumento de 41 casos quando comparado com os números divulgados esta segunda-feira. Em relação aos óbitos, regista-se uma diminuição de sete mortes por covid-19 - na semana passada, houve 18 óbitos pela doença.

Já quanto aos pacientes internados, na semana passada, houve um aumento de oito doentes em enfermaria - são menos 16 quando comparado com o boletim desta segunda-feira. Já em unidades de cuidados intensivos, na segunda-feira passada, havia mais cinco camas ocupadas por doentes covid, enquanto, esta semana, há menos três.

A incidência a nível nacional diminuiu de 319,5 casos por 100 mil habitantes para 314,5. No continente, diminuiu de 324,6 casos por 100 mil habitantes para 318,8. Já o R(t) subiu de 0,95 para 0,96 tanto a nível nacional como apenas no continente.

Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, já ficaram infetadas 1 004 470 pessoas com o coronavírus SARS-CoV-2 e 17 573 morreram com a doença covid-19. Há mais 1187 recuperados, num total de 941 593. O boletim nota ainda que há menos 63 casos ativos, num total de 45304, e menos 1413 contactos em vigilância, num total de 53438.