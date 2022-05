"Irei quando o Governo entender adequado". Marcelo admite visitar Kiev

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou, este sábado, que o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, convidou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para realizar uma visita à Ucrânia em data ainda a acertar. Em resposta aos jornalistas, Marcelo admitiu a possibilidade de ir a Kiev se e quando o Governo entender adequado, realçando que o presidente do parlamento já tinha sido convidado.

António Costa deu conta deste convite de Volodymyr Zelensky a Marcelo Rebelo de Sousa em declarações aos jornalistas, após ter visitado a embaixada de Portugal em Kiev. "Sou portador de um convite que o Presidente Zelensky fez a sua excelência o Presidente da República [Marcelo Rebelo de Sousa] para visitar a Ucrânia em data oportuna. E esse é o convite que transmitirei", declarou o primeiro-ministro.

Questionado pelos jornalistas, num hotel em Díli, se vai aceitar o convite do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para se deslocar a Kiev, Marcelo Rebelo de Sousa começou por responder: "Eu não recebi nenhum convite para ir".

Perante a informação de que esse convite foi transmitido por Zelensky ao primeiro-ministro, António Costa, o chefe de Estado declarou: "Então, se eu vier a ser convidado, terei de ajustar com o Governo, porque o Governo conduz a política externa. Terei de ajustar com o senhor presidente da Assembleia da República, que já tinha dito que tinha sido convidado".

"Eu irei quando o Governo entender adequado e se entender que é o melhor para o interesse de Portugal, com certeza, com muito prazer. Há um ponto em que estamos de acordo todos os poderes políticos do Estado, que é convergência no apoio à posição ucraniana", acrescentou. "Não quer dizer que à segunda-feira vá um, à quarta vá outro e à sexta vá outro. Quer dizer, irá de acordo com aquilo que for definido pelo mais conveniente para a política externa portuguesa", completou.

Marcelo Rebelo de Sousa observou que "uma coisa é não ir nenhum" alto representante do poder político português à Ucrânia, "outra coisa é irem os três ao mesmo tempo" e realçou que no caso do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, "há uma questão de retribuição". "O Presidente Zelensky falou para o parlamento, foi convidado pelo parlamento, falou para o parlamento. Compreende-se que haja um convite ao presidente do parlamento", referiu.