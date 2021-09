Já não é preciso associar um cartão bancário ao IVAucher

Carla Sofia Luz Hoje às 18:07 Facebook

A dois dias do arranque da segunda fase do programa IVAucher, o registo dos contribuintes para beneficiar dos descontos até ao final do ano foi simplificado: deixa de ser necessário associar um cartão bancário.

No momento da inscrição, basta indicar o nome, o número de contribuinte, o número de telemóvel e o respetivo e-mail.

O registo, agora simplificado, continua a ser obrigatório e pode fazê-lo através da página ivaucher.pt. Quem já se tiver inscrito (na semana passada estavam mais de 300 mil contribuintes inscritos), tem de aceitar os novos termos.