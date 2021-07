Aplicações para pedir e ler certificados já estão nas "stores"

Erika Nunes Hoje às 19:55 Facebook

Software funciona em iOS ou em Android e pode ser descarregado na Apple, na Google e na Huawei.

Já estão disponíveis para download as apps capazes de validar os certificados digitais covid-19 da UE e também as aplicações de pedido de emissão do certificado. Ambas são gratuitas e podem ser adquiridas nas lojas da Apple, da Google e da Huawei.

No caso da aplicação SNS24, desenvolvida pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, também já disponível nas lojas mencionadas acima, esta permite aos cidadãos obter, consultar e armazenar o seu certificado digital.

Substituindo a antiga MySNS Carteira, a nova app permite ainda acesso a outras funcionalidades, como acedera uma teleconsulta, renovar medicação habitual, consultar a informação no boletim de vacinas, entre outros.

A Imprensa Nacional Casa da Moeda desenvolveu a app de leitura dos certificados (Passe Covid), que permite às entidades que precisem de validar os documentos, nomeadamente companhias aéreas, organizadores de eventos culturais, corporativos, desportivos ou familiares, como casamentos e batizados, possam fazê-lo rapidamente e em qualquer local.

A verificação do certificado na app, após leitura do código QR com a câmara do telemóvel, dá como resposta o sinal verde (validado com êxito) ou vermelho (certificado inválido). A aplicação verifica apenas a validade e autenticidade do certificado, apresentando apenas o nome, data de nascimento e sinal verde ou vermelho, sem armazenar dados pessoais. A app valida os três tipos de certificado (vacinação, recuperação e testagem) emitidos pelos países da UE, mas não partilha dados pessoais com os outros países.