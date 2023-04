Jogos sociais e online dão 630 mil euros por dia à Segurança Social

Apostas renderam mais de 230,2 milhões de euros no ano passado ao Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. Receitas da Santa Casa voltam a crescer.

Os jogos sociais, como a raspadinha, o totoloto e o euromilhões, e os jogos online renderam mais de 630,7 mil euros por dia à Segurança Social no ano passado. Em 2022, as contribuições para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social cresceram para 230,2 milhões de euros, correspondendo a fatia de leão às receitas líquidas geradas pela exploração da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A procura dos jogos sociais está a aumentar face aos primeiros dois anos da pandemia de covid-19 (2020 e 2021), mas ainda fica aquém do valor recorde obtido em 2019.

As contribuições para a Segurança Social (a quem cabe 32,98% da receita líquida dos jogos explorados pela Santa Casa) engordaram 8,94% em comparação com 2021, ano em que já tinha recuperado ligeiramente do tombo sofrido em 2020, com o surgimento da pandemia, a imposição de períodos de confinamento e o fecho de muitos dos balcões onde os jogos sociais são vendidos.