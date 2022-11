Juventude Chega é extinta e opositores suspensos podem voltar

O Tribunal Constitucional anulou todas as modificações aos estatutos do partido Chega ocorridas na IV Convenção Nacional, de novembro do ano passado, em Viseu. Na prática, a decisão tira poderes a André Ventura e faz desaparecer vários órgãos do partido, entre os quais a Juventude Chega, o Secretário-Geral e a Comissão de Ética que, desde que foi criada, já suspendeu cerca de 100 militantes. A maioria destes militantes são opositores de André Ventura que prometem, agora, regressar.

Em Viseu, os militantes do Chega decidiram criar vários órgãos que foram integrados nos estatutos agora chumbados pelo Tribunal Constitucional. O mais polémico de todos é a Comissão de Ética que, através da Diretiva 3/2020, que alguns militantes apelidam de "lei da rolha", já suspendeu cerca de 100 militantes por críticas à direção e seus dirigentes, sobretudo nas redes sociais.

Na prática, a decisão do Tribunal Constitucional faz regressar os estatutos à versão anterior à Convenção de Viseu. Na Convenção, André Ventura criou a Comissão de Ética que, para o Tribunal Constitucional, se confunde com o Conselho de Jurisdição Nacional, que também é um órgão disciplinar.