"Leis que privam doentes mentais do voto estão obsoletas"

Maria João Antunes, coordenadora do grupo de trabalho responsável por rever a lei de saúde mental, apelou, esta tarde de quinta-feira em audição parlamentar, para que se faça uma revisão geral das leis eleitorais que considerou "obsoletas" ao privarem os doentes mentais do direito ao voto.

Maria João Antunes e Miguel Xavier, membros do grupo de trabalho que reviu a lei de saúde mental de 1998, estiveram a ser interrogados por vários grupos parlamentares ao início da tarde desta quinta-feira. Maria João Antunes alertou para a importância da revisão das leis eleitorais. "A proposta de lei de saúde mental não o podia fazer porque estamos a falar de leis orgânicas, mas faço um apelo para que se faça uma revisão geral das leis eleitorais que privam estas pessoas do exercício fundamental de votar indevidamente. As leis estão absolutamente obsoletas em relação àquilo que é hoje a intervenção em saúde mental", criticou.

Durante uma hora, algumas das principais mudanças da futura lei da saúde mental, que já foi aprovada na generalidade, foram questionadas por vários grupos parlamentares. O grupo parlamentar do PS questionou o grupo de trabalho sobre "quais os fundamentos para continuar a manter o tratamento involuntário, numa altura em que se discute a nível europeu a sua abolição". Quase todos os partidos quiseram esclarecer melhor as alterações ao tratamento involuntário, antes denominado tratamento compulsivo, assim como a capacidade do doente para decidir, que de acordo com a nova lei deverá ser feito sempre que possível em ambulatório.