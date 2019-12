Linha do Norte restabelecida na Mealhada e em Oliveira do Bairro

Hoje às 18:39, atualizado às 19:27 Facebook

A circulação ferroviária na Linha do Norte foi esta sexta-feira cortada entre a Mealhada e Souselas, concelho de Coimbra, e entre Oliveira do Bairro e Mofogores, concelho de Anadia, disse fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A circulação de comboios foi restabelecida junto à Mealhada, às 18 horas desta sexta-feira, após uma redução do nível de água nas vias, que afetava as linhas do Norte e Beira Alta, afirmou hoje fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A inundação das vias junto à estação da Pampilhosa, no concelho da Mealhada, tinha levado ao corte da circulação, às 17.20 horas, na Linha do Norte, entre Mealhada Norte e Souselas (Coimbra), e na Linha da Beira Alta, entre Mealhada Norte e Mortágua.

Devido a uma redução do nível da água foi possível restabelecer "a circulação em ambas as vias", com os comboios a circularem a velocidade reduzida (10 km/h), referiu a mesma fonte da IP.

Apesar do restabelecimento de circulação neste ponto, ambas as linhas continuam cortadas noutros pontos.

A Linha do Norte continua com a circulação suspensa entre Oliveira do Bairro e Mogofores, concelho de Anadia, e a Linha da Beira Alta mantém o serviço interrompido entre Luso, concelho da Mealhada, e Oliveira do Bairro.

Nas duas situações a circulação foi suspensa devido à queda de uma árvore sobre a catenária (sistema de distribuição e alimentação elétrica aéreo).