Lisboa recebe tanto do PRR como 284 concelhos juntos

Capital tem direito a 2225 milhões de euros, o mesmo valor que 284 concelhos juntos. "Bazuca" dá mais ao litoral, mas o interior é que está a executar melhor.

O concelho de Lisboa é, de longe, o que vai receber mais verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Este pacote de fundos europeus destina 2225 milhões de euros à capital, o que dá tanto como o valor somado dos 284 concelhos que recebem menos. Em segundo lugar está o Porto, com um terço das verbas de Lisboa. O PRR também privilegia o litoral, apesar de ser no interior que se executa melhor.