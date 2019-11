LIVRE preocupado "com sentido de voto da deputada Joacine" sobre Gaza

Ivo Neto Hoje às 11:30 Facebook

O LIVRE manifestou, este sábado, estar preocupado com sentido de voto de Joacine Katar Moreira, deputada eleita pelo partido em outubro.

Em causa está o voto de abstenção da deputada do LIVRE Joacine Katar Moreira ao voto apresentado pelo Partido Comunista Português sobre a investida militar de Israel em Gaza.

"O Grupo de Contacto do LIVRE manifesta a sua preocupação com o sentido de voto da deputada Joacine Katar Moreira, em contra-senso com o programa eleitoral do LIVRE e com o historial de posicionamento do partido nestas matérias", pode ler-se em comunicado, publicado este sábado.

O Partido esclarece que o " texto apresentado pelo PCP colhe uma posição favorável por parte da direção do partido LIVRE".A direção do Livre reitera ainda que a abstenção da deputada única do partido "não reflete as tomadas de posição oficiais do partido sobre o tema em questão".

Parlamento condena agressão israelita a Gaza

O parlamento aprovou, na sexta-feira, os votos de condenação pela "nova agressão israelita a Gaza" e pelo "aumento da taxa de desflorestação da Amazónia", apresentados por PCP e PAN, respetivamente, na sessão plenária.

Além da "nova agressão israelita a Gaza", o texto dos comunistas condenava ainda a "declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas" e teve votos contra de PSD, CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, bem como a abstenção de Livre e do deputado socialista Ascenso Simões.