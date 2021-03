Mais 11 mortos e 575 casos de covid-19 em Portugal

Sandra Alves Hoje às 14:02, atualizado às 14:10 Facebook

Esta quarta-feira, há mais 11 mortes por covid-19 e 575 infeções pelo coronavírus SARS CoV-2. Região de Lisboa com mais óbitos e novos casos.

Portugal regista um total de 16.805 óbitos associados à doença covid-19 e 818.787 casos positivos detetados desde o início da pandemia no país, em março de 2020.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), em 24 horas foram reportadas mais 11 mortes - seis em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na região Centro e uma no Norte - e 575 novos casos de infeção foram confirmados - 262 em Lisboa e Vale do Tejo, 142 no Norte, 68 no Centro, 53 no Algarve, 39 na Madeira, seis no Alentejo e cinco no Açores.