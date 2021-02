Menos 350 internados em dia com 111 mortes e 1502 casos de covid em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 14:35 Facebook

Esta terça-feira há mais 111 óbitos por covid-19 e 1502 novos casos de infeção em Portugal. Há menos 350 pessoas internadas e menos 32 doentes em cuidados intensivos.

Portugal tem no total 15522 mortes associadas à covid-19 e 788 561 infeções confirmadas desde o início da pandemia, em março de 2020. Os números desta terça-feira são ligeiramente superiores aos de ontem, depois de vários dias em queda: na segunda-feira foram notificadas 90 mortes e 1303 novos casos.

Os valores máximos diários foram registados no passado dia 28 de janeiro, com 303 óbitos (mesmo número no dia 31) e 16.432 novos casos.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta terça-feira, há menos 350 pessoas internadas, num total de 4482, e menos 32 doentes em unidades de cuidados intensivos, que passam a ser 752.

Número de casos ativos abaixo dos 100 mil, o que já não acontecia desde 8 de janeiro

O total de recuperados sobe para 677 719, com mais 8865 nas últimas 24 horas. Há menos 7474 casos ativos, que baixam da barreia dos 100 mil e passam para 95320 no total, e menos 8341 contactos em vigilância, que são agora 123 180. O número de casos ativos mantinha-se acima dos 100 mil desde o dia 9 de janeiro, em que se contavam 102 406 casos. No dia 8 de janeiro, a última vez que o número tinha sido inferior a 100 mil, eram 98938.

Numa semana há menos 1588 internados e menos 110 doentes em cuidados intensivos

Em comparação com o boletim da DGS da passada terça-feira, dia 9 de fevereiro, o número diário de óbitos baixou de 203 para 111 (menos 92) e os novos casos passaram de 2583 para 1502 (menos 1081). O número de internados também teve uma descida considerável, passando de 6070 para 4482 numa semana (menos 1588), assim como os doentes em cuidados intensivos, que passaram de 862 para 752 (menos 110).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com 610 novos casos e 59 mortes. O Norte conta com mais 406 casos e 20 mortes, o Centro com 300 casos e 20 mortes, o Alentejo com 65 casos e 10 mortes e o Algarve com 74 casos e duas mortes. A Madeira regista 46 novos casos, mas não tem novos óbitos. Os Açores registam um novo caso, mas não somam qualquer novo caso ou morte por covid-19.

Das 111 vítimas mortais, 56 eram homens e 55 eram mulheres. Todas as vítimas tinham mais de 50 anos. Cinco homens e quatro mulheres tinham 50-59 anos. Seis homens e três mulheres tinham 60-69 anos. Catorze homens e 11 mulheres tinham 70-79 anos. Trinta e um homens e 37 mulheres tinham mais de 80 anos. Desde o início da pandemia, já morreram 8097 homens e 7425 mulheres.