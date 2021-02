Menos de cem mortes em dia com 1303 novos casos de covid em Portugal

Tiago Rodrigues Hoje às 15:18 Facebook

Esta segunda-feira há mais 90 óbitos por covid-19 e 1303 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Há mais seis pessoas internadas, mas menos 11 em cuidados intensivos.

Portugal tem no total 15411 mortes associadas à covid-19 e 787 059 infeções confirmadas, desde o início da pandemia, em março de 2020. Os números diários continuam a baixar: ontem foram notificadas 138 mortes e 1677 novos casos.

Máximos diários foram registados no passado dia 28 de janeiro, com 303 óbitos (mesmo número no dia 31) e 16.432 novos casos. Os 90 óbitos desta segunda-feira são o número mais baixo de mortes diárias desde 5 de janeiro, em que se contabilizaram também 90 vítimas mortais. Os 1303 novos casos são o número mais baixo desde 26 de dezembro, em que se registaram 1214 infeções.

Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta segunda-feira, há mais seis pessoas internadas, num total de 4832, mas menos 11 doentes em unidades de cuidados intensivos, que passam a ser 784.

O total de recuperados sobe para 668 854, com mais 3538 nas últimas 24 horas. Há menos 2325 casos ativos, que passam para 102 794 no total, e menos 7881 contactos em vigilância, que são agora 131 521.

Numa semana há menos 1512 internados e menos 93 doentes em cuidados intensivos

Em comparação com o boletim da DGS da passada segunda-feira, dia 8 de fevereiro, o número diário de óbitos baixou de 196 para 90 (menos 106) e os novos casos passaram de 2505 para 1303 (menos 1202). O número de internados também teve uma descida considerável, passando de 6344 para 4832 numa semana (menos 1512), assim como os doentes em cuidados intensivos, que passaram de 877 para 784 (menos 93).

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a mais afetada, com 779 novos casos e 48 mortes. O Norte conta com mais 288 casos e 18 mortes, o Centro com 98 casos e 15 mortes, o Alentejo com 70 casos e três mortes e o Algarve com 30 casos e seis mortes. A Madeira regista 38 novos casos, mas não tem novos óbitos. Os Açores não somam qualquer novo caso ou morte por covid-19.

Das 90 vítimas mortais, 47 eram homens e 43 eram mulheres. Nas últimas 24 horas, morreu uma mulher com idade entre os 20 e os 29 anos. Dois homens e uma mulher tinham 40-49 anos. Três homens e uma mulher tinham 50-59 anos. Quatro homens e duas mulheres tinham 60-69 anos. Dez homens e 12 mulheres tinham 70-79 anos. Vinte e oito homens e 26 mulheres tinham mais de 80 anos. Desde o início da pandemia, já morreram 8041 homens e 7370 mulheres.

Menos cem concelhos em risco extremo de infeção

Portugal tem menos cem concelhos em risco extremo de infeção face à semana anterior, o que representa uma redução de 54,3%.

Há uma semana, mais de 70% dos 308 concelhos portugueses estavam em risco extremo devido ao número de casos de covid-19, e hoje apenas 38,6% estão nesta tabela.

De acordo com o boletim, que reporta a um período de incidência cumulativa a 14 dias entre 27 de janeiro e 9 de fevereiro, estão neste patamar 119 dos 308 concelhos portugueses.

Há uma semana Portugal estavam em risco extremo 219 dos 308 concelhos.

Quatro concelhos tiveram zero casos de infeção, todos na Região Autónoma dos Açores: Lajes das Flores, Lajes do Pico, Calheta e S. Roque do Pico.

Veja aqui o grau do risco de incidência cumulativa a 14 dias (27/01/2021 a 09/02/2021) no seu concelho: